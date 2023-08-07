Ekrem İmamoğlu yine İstanbul'da durmadı! Bu seferki durağı Tunceli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine İstanbul dışında ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu'nun bu seferki durağı Tunceli oldu. İmamoğlu, Tunceli’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen İmamoğlu, ilk olarak Hozat ilçesindeki Derviş Cemal Ocağı'nı ziyaret etti. Burayla ilgili ilçe belediye başkanı Seyfi Geyik'ten bilgi alan İmamoğlu, ardından Ovacık ilçesine geçerek Koyungölü köyünde yaşayan Alevi dedesi Zeynel Batar ile görüştü.

İmamoğlu, daha sonra Munzur Gözeleri’ni gezerek il merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

İMAMOĞLU KONUŞMASINDA "GÖZÜMÜZ HER YERDE" DEDİ

Kentteki Kışla Meydanı'nda konuşan İmamoğlu, Türkiye'nin 81ilini ve 86 milyon insanını ayırt etmeksizin çok sevdiklerini söyledi.

Kentteki ziyaretlerine yarın da devam edeceğini belirten İmamoğlu, "İnanın İstanbul'da görev yapmamızın bir önemi yok, gözümüz kulağımız bu vatanın her yerinde. Buradaki sıkıntıyı da dinliyoruz, doğayla ilgili problemi de dinliyoruz, buradaki insanlarımızın ibadethanelerinde yaşadığı problemleri de dinliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

"MİLLET BANA ONUN İÇİN OY VERİYOR"

İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri nedeniyle önlerinde büyük bir sınav olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu tarihi bir seçimi kaybettiklerini belirtti. İmamoğlu, konuşmasının devamında İstanbul halkının İstanbul'u yönetmesi için kendisine oy verdiğini es geçti. İmamoğlu, "Ben 90 gündür partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda, millet bana onun için oy veriyor" dedi.

İmamoğlu, herkesin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

- Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Çünkü biz kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka beş yılını bizden alıp götürüyor. Biz artık kaybedemeyiz ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. O bakımdan önümüze daha güçlü bakan ama hatalarından ders çıkartan halk ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya söz veriyorum.

İMAMOĞLU'NUN TUNCELİ GEZİSİNE VATAN PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ

İmamoğlu'nun yine İstanbul dışında ziyaretler düzenlemesine Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan tepki gösterdi. Ziyaretin duyuru afişlerini paylaşan Özkan, "stanbul'u sel götürür, tatile gider. Kar kıyamet olur, kılını kıpırdatmaz. İmamoğlu, CHP Başkanlığı için İstanbul hariç tüm Türkiye'yi tavaf etti. İBB Başkanlığı makamı, CHP Genel Başkanlığına zıplama tahtası değildir. İstanbul'u yönetemiyorsun, Türkiye'yi yönetmek neyine?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u sel götürür, tatile gider. Kar kıyamet olur, kılını kıpırdatmaz. İmamoğlu, CHP Başkanlığı için İstanbul hariç tüm Türkiye'yi tavaf etti.



İBB Başkanlığı makamı, CHP Genel Başkanlığına zıplama tahtası değildir.



İstanbul'u yönetemiyorsun, Türkiye'yi yönetmek neyine? pic.twitter.com/GcmzUDn91N — İbrahim Okan Özkan (@iokanozkan) August 5, 2023

Vatan Partisi İstanbul Propaganda Bürosu Başkanı Emre Oflaz da sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Oflaz, İmamoğlu'nun Tunceli gezisinin afişine atıf yapan ve Ekrem İmamoğlu'nun 10 Ağustos'ta İstanbul'da olacağını belirten bir afiş paylaştı. Oflaz, "SON DAKİKA! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Ağustos'ta İstanbul'da! Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen bütün İstanbullular davetlidir." ifadeleriyle tepkisini ifade etti.