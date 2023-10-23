Gazze'de Ölü Sayısı 5 Bin 87'ye Yükseldi! Filistin Sağlık Bakanlığı Duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar devam ediyor. İnsanlık dışı saldırılarla tepkilerin odağındaki İsrail, bölgede siviller de dahil çok sayıda kişiyi hayattan kopardı.

Ölü Sayısı 5 Bin 87 Oldu!

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın, 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısının da 15 bin 273'e ulaştığını belirtti.

Kudra ayrıca yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralıların vücudunda daha önce hiç görmedikleri derin yanık izleri ve erimelere rastladıklarını söylediklerini de ifade etti. Kudra uluslararası kuruluşlara bu etkiyi hangi silahın bıraktığını araştırma çağrısı yaptı.

Yıkılan binaların enkazında hala 830'u çocuk 1500 kişinin bulunduğu kaydedildi. İsrail saldırılarında 57 sağlık çalışanının öldüğü 100'ünün yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle 12 hastane, 32 sağlık merkezi ve 25 ambulansın hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut hastanelerin hizmet verme özelliğini kaybettiği ve sağlık ekiplerinin çok kısıtlı imkanlarla yaralıları tedavi ettiğine dikkat çekildi.