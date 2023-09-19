Giresun'da 4 özel yurda soruşturma

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte talebin arttığı özel yurtlar için Rekabet Kurumu harekete geçti. Kurul, Giresun’da aralarında anlaşıp fiyat belirleyen 4 özel öğrenci yurduna soruşturma açtı.

Giresun'da 4 özel yurda soruşturma
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Yeni eğitim ve öğretim dönemine girildi. Açılan üniversitelerle birlikte özel ​​​​​​​öğrenci yurtlarına talep de arttı.

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GİRESUN'DA 4 ÖZEL YURDA SORUŞTURMA

Devlet yurduna yerleşemeyen öğrenciler, özel yurtlara yöneliyor. Rekabet Kurumu özel yurtları radarına aldı ve aralarında fiyat belirleyerek kanunu ihlal eden yurtlar için harekete geçti. Kurul, bu kapsamda Giresun’da bulunan 4 özel kız öğrenci yurdunun aralarında anlaşarak fiyat belirlediklerini tespit etti. Yurtlar hakkında, Rekabet Kanununa ihlalden soruşturma başlatıldı.

 

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