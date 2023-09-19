Vatan Partisi'nden LGBT dayatmasına karşı yasa taslağı

Batı'nın LGBT dayatmasına karşı her kesimden vatandaş; çocuklarımız, ailelerimiz ve insanlık için buluştu.

Vatan Partisi de mücadeleyi sürdürme kararı aldı ve Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı bir yasa taslağı hazırlığı içinde olduklarını duyurdu.

LGBT PROPAGANDASI YASAKLANSIN



Ayvalı, LGBT propagandasının yasaklanması ve Batı'nın cinsiyet dayatmasına karşı yasal tedbir alınması talebinin altını yeniden çizdi. Ayvalı, buluşmanın birleştirici yönüne dikkat çekti. LGBT dayatması sadece aileyi de tehdit etmiyor. Ayvalı, dayatmanın insanlığı hedef aldığını söyledi.