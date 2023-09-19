Vatan Partisi'nden LGBT dayatmasına karşı yasa taslağı

Büyük Aile Platformu'nun çağrısıyla Saraçhane'de bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları, sanatçılar, aydınlar ve aileler Batı'nın LGBT dayatmasına dur dedi.

Vatan Partisi'nden LGBT dayatmasına karşı yasa taslağı
Son Güncelleme:

Batı'nın LGBT dayatmasına karşı her kesimden vatandaş; çocuklarımız, ailelerimiz ve insanlık için buluştu.
Vatan Partisi de mücadeleyi sürdürme kararı aldı ve Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı bir yasa taslağı hazırlığı içinde olduklarını duyurdu.

Vatan Partisi MKK Üyesi Çağdaş Cengiz: "Kaybeden Azerbaycan olmayacak"Vatan Partisi MKK Üyesi Çağdaş Cengiz: "Kaybeden Azerbaycan olmayacak"Siyaset

LGBT PROPAGANDASI YASAKLANSIN


Ayvalı, LGBT propagandasının yasaklanması ve Batı'nın cinsiyet dayatmasına karşı yasal tedbir alınması talebinin altını yeniden çizdi. Ayvalı, buluşmanın birleştirici yönüne dikkat çekti. LGBT dayatması sadece aileyi de tehdit etmiyor. Ayvalı, dayatmanın insanlığı hedef aldığını söyledi.

Vatan Partisi'nden LGBT dayatmasına karşı yasa taslağı - Resim : 2

 

# vatan partisi # lgbt # propaganda # meclis
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum!
Altın fiyatlarında son durum!
Mutfağınızda bu gereçler zehir saçıyor!
Mutfağınızda bu gereçler zehir saçıyor!
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin ifadeleri alındı
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum...
Öne Çıkanlar "Batı Provokasyon Peşinde!" | Karabağ'da Neler Oluyor? - Çağdaş Cengiz'den Çarpıcı Değerlendirme "Batı Provokasyon Peşinde!" | Karabağ'da Neler Oluyor? - Çağdaş Cengiz'den Çarpıcı Değerlendirme Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?