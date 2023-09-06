Google Play ve AppStore'dan skandal! FETÖ uygulamasını yayınladılar

Samanyolu Haber, Türkiye’de 2013-2016 yılları arasında yaşanan ve birçok gazeteci, yazar, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu üyesinin haksız yere tutuklanmasına, işkenceye, yargısız infaza ve sürgüne maruz kaldığı bir dizi hukuksuz operasyonu gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya ayağından biridir. Samanyolu Haber, FETÖ’nün siyasi ve askeri hedeflerine hizmet eden, gerçekleri çarpıtan, algı ve propaganda yapan, kumpas ve montaj haberler üreten bir kanal olarak faaliyet göstermiştir. Samanyolu Haber, 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişiminden sonra kapatılmış ve yönetici ve çalışanlarına terör örgütü üyeliği suçlamasıyla dava açılmıştır.

SAMANYOLU HABER'İN KUMPASLARI

Samanyolu Haber’in Türkiye’de yaptığı kumpaslar arasında şunlar sayılabilir:

Ergenekon ve Balyoz davaları: Samanyolu Haber, FETÖ’nün yargı, emniyet ve istihbarat teşkilatlarındaki mensuplarıyla işbirliği yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) laik ve milliyetçi subayları tasfiye etmek için kurgulanan Ergenekon ve Balyoz davalarında aktif rol oynamıştır. Kanal, bu davaların sanıklarını suçlu göstermek için sahte deliller, montaj ses kayıtları, iftira haberleri yayınlamıştır. Kanalın yöneticileri ve çalışanları bu davaların savcılarıyla sık sık görüşmüş ve talimat almışlardır.

Şike davası: Samanyolu Haber, FETÖ’nün Türk futbolunu ele geçirmek için başlattığı şike davasında da önemli bir rol üstlenmiştir. Kanal, FETÖ’nün hedefindeki kulüplerin başkanlarına, yöneticilerine, teknik direktörlerine ve futbolcularına karşı karalama kampanyası yürütmüş, sahte delillerle suçlamıştır. Kanalın yöneticileri ve çalışanları bu davada da savcılarla işbirliği yapmış ve talimat almışlardır.

Paralel Devlet Yapılanması (PDY) operasyonu: Samanyolu Haber, FETÖ’nün devlet içinde oluşturduğu paralel yapıyı korumak için 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde yolsuzluk operasyonu adı altında hükümete karşı darbe girişiminde bulunmuştur. Kanal, bu operasyonda da savcılarla işbirliği yapmış ve talimat almıştır. Kanal, operasyonun başarısız olmasının ardından hükümeti devirmek için yeni kumpaslar hazırlamaya devam etmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi: Samanyolu Haber, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirdiği darbe girişimine de destek vermiştir. Kanal, darbe girişiminin başladığı saatlerde darbecilerin bildirisini okumuş ve darbeyi meşrulaştırmaya çalışmıştır. Kanalın yöneticileri ve çalışanları darbe girişiminden önce de darbecilerle irtibat halinde olmuştur .

Samanyolu Haber’in Türkiye’de yaptığı kumpaslar, Türkiye’nin demokrasi, hukuk devleti ve milli güvenliği için büyük bir tehdit oluşturmuştur. Kanal, FETÖ’nün emir ve talimatları doğrultusunda Türkiye’nin kurumlarını, değerlerini, insanlarını ve çıkarlarını hedef almıştır. Kanal, Türkiye’nin uluslararası alanda itibarını zedelemeye çalışmıştır.

FETÖ KUMPAS UYGULAMASI TELEFONLARIMIZDA

Samanyolu Haber uygulaması, bir süredir kaldırıldığı Play Store ve App Store’da yeniden yayına başladığını duyurdu. Bu durum örgütün dezenformasyon yapma imkanına yeniden ulaştığını da gösterdi.

Skandal karara imza atan Google Play ve AppStore'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.