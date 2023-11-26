İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi! İşte Şehir Hatları'ndan Yapılan Açıklama

İstanbul'da yaşanan yağışlı ve fırtınalı hava, deniz ulaşımına da olumsuz yansıdı. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Konuyla ilgili Şehir Hatları AŞ'den açıklama yapıldı.

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi! İşte Şehir Hatları'ndan Yapılan Açıklama

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağışlı ve fırtınalı hava etkisini sürdürüyor. Kentin birçok noktasında olumsuz hava koşullarının etkili görülürken, hava durumundan dolayı deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Şehit Hatları AŞ, kentteki vapur seferleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

- Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerinin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğramaları, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerinin Ortaköy İskelesi uğraması, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri.

Açıklamada, 07.00 Bostancı-Adalar-Kabataş, 07.05 Büyükada-Bostancı, 07.45 Bostancı-Adalar ve 07.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı vapur seferinin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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