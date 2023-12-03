İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi! İşte Şehir Hatları'ndan Yapılan Duyuru

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği belirtilirken bazı hatlarda ise gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi! İşte Şehir Hatları'ndan Yapılan Duyuru
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları günlük hayatı da olumsuz bir biçimde etkiliyor. Elverişsiz hava koşulları, kentteki deniz ulaşımında aksamalara ve iptallere neden oldu. Konuyla ilgili olarak Şehir Hatları AŞ'den açıklama geldi.

Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi!

Şehir Hatları'ndan vapur seferleriyle ilgili yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.

Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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