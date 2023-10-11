İstanbul'da Ulaşım Krizi Çözülemiyor! Otobüsler Dolu Geldi Metrobüs Duraklarında Kuyruklar Oluştu

İstanbul'da, işe okula gitmek için her sabah metrobüsün yolunu tutan vatandaşlar ulaşımda yaşanan krizden yaka silkti. Sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Altunizade Metrobüs Durağı'nda bekleyen yolcular otobüslerin dolu olması sebebiyle araçlara binemedi, metrobüs durağında ilerlemek imkansız hale geldi. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda da durum benzer. Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda beyaz yol çalışması dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.