Kahramanmaraş'ta Deprem! Kandilli Rasathanesinden Açıklama Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden de açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Deprem! Kandilli Rasathanesinden Açıklama Yapıldı
Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hissedilen bir deprem gerçekleşti. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden de açıklama geldi.

Kahramanmaraş 3.6 ile Sallandı!

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Açıklamada, 3.6 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremin saat 12.14'te gerçekleştiği ifade edildi. Depremin derinliğinin ise 2.6 kilometre olduğu açıklandı.

Ankara'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı! Etkili Olacağı Saat AçıklandıAnkara'ya Kuvvetli Yağış Uyarısı! Etkili Olacağı Saat AçıklandıYurt
# son dakika # deprem # Kahramanmaraş
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Öne Çıkanlar İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni fiyatlar İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni fiyatlar Ona Kraliçe Diyorlar! Bir Kaşığı Virüslere Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendirmeye Yetiyor Ona Kraliçe Diyorlar! Bir Kaşığı Virüslere Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendirmeye Yetiyor