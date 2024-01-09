Kahramanmaraş'ta Deprem! Kandilli Rasathanesinden Açıklama Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hissedilen bir deprem gerçekleşti. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden de açıklama geldi.

Kahramanmaraş 3.6 ile Sallandı!

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Açıklamada, 3.6 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremin saat 12.14'te gerçekleştiği ifade edildi. Depremin derinliğinin ise 2.6 kilometre olduğu açıklandı.