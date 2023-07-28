Kılıçdaroğlu hemen olay yerinden uzaklaştırıldı! Akbelen Ormanın'da gergin anlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanı eylemlerine destek amacıyla bugün Muğla gitti. Akbelen direnişine destek için giden Kılıçdaroğlu, konuşmaların sonunda kesim alanına girmeden gitmeye çalışınca protesto edildi.

Akbelen Ormanı'nda günler gerçekleşen eyleme destek vermek için bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yöre halkı ve eylemciler tarafından protesto edildi. Bölgede yaşanan gerginliğe dair açıklama yaptıktan sonra ağaçların kesim alanına girmeyen Kılıçdaroğlu'nun makam aracının önü öfkeli kalabalık tarafından kesildi. Eylemciler ve yöre halkı makam aracının önünü keserek Arabaya değil barikata! sloganları attılar. Olay yerinden hızla uzaklaşan Kemal Kılıçdaroğlu, LİMAK bünyesinde çalışan maden işçilerini ziyaret etmek amacıyla bölgeden hızla uzaklaştırıldı.

BİR PROTESTO DA MADEN İŞÇİLERİNDEN!

Akbelen Orman'ı protestolarına karşı ekmek parası için kendi mücadelelerini sendikalı şekilde vermeye çalışan maden işçileri de bugün eylemlerini sürdürdüler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanı içerisinde yaşadığı protesto şokunu atlatamadan ikinci protesto ile karşılaştı. Maden işçileri tarafından da protesto edilen Kılıçdaroğlu bölgeden yüksek güvenlik önlemleri ile uzaklaştırıldı.

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