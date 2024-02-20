Mahkeme kararı çıktı! Mekanlara "damsız" girilemez uygulaması yasal mı?

Eğlence mekanlarında oldukça yaygın olan Damsız girilmez' uygulaması, yanında kız arkadaş olmadan içeri girilemez anlamına geliyor. Fransızca'dan dilimize geçmiş olan 'dam' kelimesi, dansta erkeğe eşlik eden kadın, kavalyenin eşi anlamına gelmektedir. Uygulama hakkında 'eşitsizlik' iddiasıyla dava açıldı.

EŞİTSİZLİK DAVASI AÇILDI

Show TV'nin haberine göre, davaya konu olan olay Ankara'da yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde Ankara Barosu bir 'Avukatlar Partisi' etkinliği düzenledi. Gece kulübünde gerçekleşecek organizasyona tek başına gelen erkeklerin alınmayacağı açıklandı. Davete katılan kadınlardan ise ücret alınmayacağı belirtildi. Bunun üzerine bir katılımcı Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na başvurdu.

Başvuru sonrasında, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nca verilen karar 'Damsız girilmez' uygulamasının 'eşitlik' ilkesine aykırı olduğuna yönündeydi.

İŞLETME DE KARŞI DAVA AÇTI

İşletmenin karara itirazı sonucunda Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne taşınan süreçte benzer karar çıktı. Bunun üzerine dava istinafa taşındı. Yerel idare mahkemesinin kararını istinafa taşıyan işletme, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ "DAMSIZ GİRİLEMEZ" UYGULAMASINA İZİN VERDİ

Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarihi bir karara imza atarak yerel idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verdi. Dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilirken, bu karar ile birlikte kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapılmasının da önü açılmış oldu.

Kararla birlikte 'Ülkelerin gelişim ve değişimine bağlı olarak insanlara tanınan hak ve özgürlüklerin sınırları da değişim ve gelişim göstermektedir.' ifadeleri de dikkat çekti.