Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem!

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem!
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.19'da gerçekleşen depremin derinliğinin 1.6 kilometre olduğu açıklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Ali Yerlikaya paylaşımında, "Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Depremle ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Gürkan, "Merkez üssü Malatya / Pütürge olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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