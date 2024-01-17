Meral Akşener, CHP ile ipleri kopardı! CHP için "Şımardılar" ifadesini kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 şehit verilmesinin ardından başlayan bildiri tartışmalarına ilişkin konuşan Akşener, CHP’ye yüklendi.

- Şımardıkça şımardılar hadsizleştikçe hadsizleştiler. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan Numan Kurtulmuş'un imzasıyla ortak tezkere Meclis'e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?

Meral Akşener, CHP ile DEM Parti arasında süren ittifak görüşmelerine ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Akşener, "El sıkışın kardeşim, dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın. Bizim seçmenimiz de mademki cebinizde duruyor, bu da millete büyük bir hakarettir, hadi bakalım el sıkışın her yeri alın. Görelim bakalım neymiş dünya." dedi.