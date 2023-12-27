Meral Akşener'den DEM Parti Çıkışı!

Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. DEM Parti’nin meşruiyetinin olmadığını söyledi. Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen, bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde, siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp, terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur." dedi.

İktidarı da eleştiren Meral Akşener, kayyum uygulaması üzerinden DEM parti ile pazarlık yapıldığını söyledi. Akşener, yerel seçimler öncesi terörle bağlantılı isimlerin adaylıklarının aday olmasının engellenmesi çağrısı yaptı.

- Bunu sağlamak için, elinizde, devletin tüm imkanları var. Güvenlik kurumlarımızın, kaynakları var. Eğer samimiyseniz, kayyum meselesi üzerinden, gizli pazarlıkları bırakın, buyurun, gerekeni yapın. Milletimizi de, bu karagöz hacivat oyunuyla, daha fazla oyalamayın.

Meral Akşener İş Birliğine Kapıları Kapattı!

İYİ Parti’nin seçimlere kendi ismi ve logosuyla girme kararının ardından, kendilerine karşı bir rahatsızlığın ayyuka çıktığını anlatan Akşener, "Kimse kusura bakmasın. Rahatsız etmeye aynen devam edeceğiz." dedi.