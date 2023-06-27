Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi! Hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı

TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunmuş ve söylemleri büyük tepki çekmişti.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ı "siyasi mahkum" olarak niteleyen Yanardağ, uygulanan tecritin hukukta hiçbir yerinin olmadığını ileri sürmüş ve Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Merdan Yanardağ, hakkındaki soruşturma kapsamında 26 Haziran Pazartesi akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.