HDP'den Merdan Yanardağ'a destek

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Terörist başını 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması çağrısı yaparak şunları söyledi:.

Gelişmelerin ardından HDP'den Yanardağ'a destek açıklaması geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

- Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye’de yargı ve RTÜK’ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi. AKP iktidarı özgürlüklerin kullanılmasını engellemek için medya üzerinde ceza politikasını sürdürmektedir. RTÜK, bu tutumundan vazgeçmeli, muhalif kanallara yönelik baskıları sonlandırmalıdır. Yargının ise Sayın Öcalan’a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı’da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.