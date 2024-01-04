MİT Eylem Planı Yapan Teröristi Etkisiz Hale Getirdi! Irak'ta Önemli Operasyon

Sınır içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadele sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta kritik bir operasyona imza attı.

Eylem Planı Yapan Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

MİT, Irak'ta Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarını yapan "Eriş Berxwedan" kod adlı Sadık Şeyh Ahmet'i takibe aldı.

Harekete geçen MİT'in saha ajanları, PKK/KCK'nın saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan terörist Ahmet'i düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Suriye'den Türkiye'ye gelen Sadık Şeyh Ahmet'in 2015'te Suriye'ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösteren Ahmet'in daha sonra Irak alanına geçerek son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla hareket ettiği saptandı.