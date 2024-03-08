MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 6 tutuklama

Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen 7 MOSSAD casusundan 6’sı4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.