MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 6 tutuklama

Edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 6 tutuklama
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Geçtiğimiz günlerde MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün adliyeye sevk edilen 7 MOSSAD casusundan 6’sı4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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# mossad # emniyet müdürlüğü
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