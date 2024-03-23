Moskova'da hayatını kaybedenler İstanbul'da anıldı
Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler İstanbul'da da anıldı. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne çiçekler bırakıldı. Terör saldırısı bir kez daha kınandı.
Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı. Çiçek bırakanlar, terör saldırısı için üzgün olduklarını, Rusya'nın acısını paylaştıklarını aktardı.
"Moskova'da Rusya Federasyonu'nda yaşananlardan dolayı üzgünüm. Bu bizim için, Ruslar için büyük bir trajedi, büyük bir keder. İnsanlar öldü. Ne yazık ki, bazıları için bir insan hayatının hiçbir değeri yoktur, bazıları için ise tüm dünyadır. Bu yüzden en içten taziyelerimizi sunuyoruz."
"Terörizm çok kötü bir şeydir. Dünyanın her yerinde, hiç kimse bundan muaf değildir."
"Başsağlığı dilekleriniz için gerçekten minnettarım.Bu büyük bir trajedi."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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