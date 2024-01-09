Ordu'da Feci Kaza! Karşıdan karşıya geçerken...

Ordu'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Özlem Genç (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. İşte ayrıntılar...

Ordu'da Feci Kaza! Karşıdan karşıya geçerken...

Kaza, dün akşam, Altınordu ilçesi Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubey ilçesinden Altonordu ilçesine seyir halindeki B.G. (47) yönetimindeki 52 KG 830 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özlem Genç'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Genç, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardın B.G., gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Elinde Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altını Satın Almayacak...Elinde Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altını Satın Almayacak...Ekonomi
Ayda 36 Bin TL Yılda 600 Bin TL Kazandırıyor! Para Parayı Çekiyor...Ayda 36 Bin TL Yılda 600 Bin TL Kazandırıyor! Para Parayı Çekiyor...Ekonomi
# ordu # trafik kazası # Ölümlü Trafik Kazası
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Öne Çıkanlar Damat Ferit: Atatürk'e karşı Kürtleri kullanalım. Damat Ferit: Atatürk'e karşı Kürtleri kullanalım. EYT'li Olmadan Erken Emekli Olmanın Formülü Açıklandı! Erken Emeklilik Şartları Duyuruldu! EYT'li Olmadan Erken Emekli Olmanın Formülü Açıklandı! Erken Emeklilik Şartları Duyuruldu!