Özgür Karabat Hakkında Ortalığı Ayağa Kaldıracak İddia! O Hakime Soruşturma Açıldı

CHP'deki kurultay sürecinde ismi sıklıkla anılan Özgür Karabat hakkında 254 habere sansür getirttiği iddiası gündemde büyük yankı uyandırdı. Karabat'ın, Bodrum'da aldırdırdığı karar ile 254 habere erişim engeli getirildi. Kararın iddiaya göre Özgür Karabat'ın Hakim Fatih Kale'ye aldırdığı öne sürülmüştü. Takvim'in haberine göre olayla ilgili Hakim Fatih Kale'ye soruşturma açıldı.

Kendisi Hakkındaki Haberlere Erişim Engeli Getirtti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın, Özgür Özel'in seçildiği kurultay sürecinde ismi delege pazarlıklarıyla ilgili anılmıştı. Karabat'ın bir sonraki skandal iddia ise, kendisiyle ilgili haberlere erişim engeli getirmesi oldu. Karabat, Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti. Hakim Fatih Kale ise Karabat'ın talebini kabul etti.

Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi, İETT'nin arıza haberi ve bakanlığın soruşturma haberine bile erişim engeli getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da İETT bakım ve onarımı içeren 4,1 milyar lira bedelli 9 ayrı ihaleyi Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete vermiş, bu konu gündemde büyük yankı uyandırmıştı. İETT ile ilgili arızalarda bu konu sıklıkla gündeme getirilmişti. Fatih Kale'nin kararı sonrası bu haberlere de erişim engeli getirildi.

Erişim engeli kararını alan Hakim Fatih Kale'ye soruşturma açıldı.