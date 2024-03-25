"Para sayma" görüntülerine ilişkin 3 şüphelinin daha ifadelerine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüpheli Melih Morsünbül, görüntülerin çekildiği Aralık 2019'da Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını, şu an ise aynı belediyede Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı memur olarak çalıştığını söyledi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 9 Aralık 2019'da kendisini arayarak bulunduğu yere çağırdığını, yanına gittiğinde içi para dolu küçük bir çanta verdiğini anlatan Morsünbül, "Çantada kendisinin ve arkadaşlarının (Kim olduklarını söylemedi.) CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde başlatılan bağış kampanyası kapsamında yaptıkları bağış paralarının olduğunu söyledi. Bir ofisin adresini vererek çantayı oraya götürmemi istedi. Çantayı açıp ne kadar para olduğunu saymadım. Sadece bana verdiği talimat üzerine çantayı alarak verilen adrese götürdüm." diye konuştu.

Morsünbül, gittiğinde Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş'in ofiste olduğunu, tam hatırlayamamakla birlikte parayı Nas'a teslim ettiğini belirterek, kendisine paranın il binasını satın alma işleminde kullanılacağının söylendiğini kaydetti.

Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira olarak duyduğunu ve parayı teslim ettiğine ilişkin belge, senet veya makbuz almadığını ifade eden Morsünbül, belediye başkanının da kendisinden böyle bir talepte bulunmadığını söyledi.

Morsünbül, Ali Kılıç'ın amiri olması nedeniyle paraların kaynağını sormadığını ve buna ilişkin bilgi sahibi olmadığını savunarak, Kılıç'ın kendisinden daha önce böyle bir talepte bulunmadığını kaydetti.

"GİTTİĞİMDE MASA ÜZERİNDE PARALAR DURUYOR VE SAYILIYORDU"

Şüphelilerden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ise savcılık ifadesinde, belediyede herhangi bir görevi bulunmadığını, eski bir dostu olan Turgay Özcan'ın görüntülerin çekildiği tarihlerde Küçükçekmece CHP İlçe Başkanı olduğunu, Özcan'ın o gün kendisini arayıp arkadaşlarıyla aralarında topladıkları bir miktar bağış parasını bir adrese götürmesini istediğini anlattı.

Kendisine yaklaşık 80-85 bin lira verildiğini söyleyen Çebi, ifadesine şöyle devam etti: