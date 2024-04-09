Sahte tatil sitelerine dikkat! Dolandırıcılar otel sitelerini kopyalıyor
Bayram tatili dolandırıcıları harekete geçirdi. Son zamanlarda sosyal medya ve internet sitelerinde kopyalanan seyahat ve acente web siteleriyle vatandaşlar dolandırılıyor. Ucuz fiyatlara aldanıp tatilinizin zehir olmaması için uzmanlar dikkatli olunması için uyarıyor.
Ramazan bayramı geldi. Dolandırıcıların yeni hedefi tatilciler oldu. Sahte siteleriyle tüketicileri ağına düşürüyorlar...
Dolandırıcılar bayramda da mantar gibi türedi. İnternetten tatil rezervasyonu yapanlar dikkat.
"Vatandaşların tatilinin zehir olmaması adına çok ciddi önlerler almaları gerekiyor. İnternet ortamında aramış oldukları bu üste çıkan sitelere asla tıklamamaları kişisel bilgilerini girmemeleri gerekiyor."
Dolandırıcıların vatandaşları kopyalanan sahte otel ve tatil siteleri ile ağır düşürüyor. Uzmanlar bu konuda tatil planları yapanları uyarıyor.
"Girmiş olduğumuz sitesinin ekran görüntüsünü adres çubuğundaki linki alıp savcılığa suç duyurunda bulunma dilekçesi hazırlanması ve bunu sunması son derece önemlidir."
Peki tatil paketlerinin güvenli olup olmadığını nasıl anlarız.
"Üye acentalar bölümü bulunmakta. Acenta doğrulama işlemini gerçekleştirmek için ilgili adrese buraya yazmanız sorgulama kısmına tıklamanız oldukça önemlidir.Ve sitenin kayıtlı olup olmadığını görerek daha güvenilir bir tatil işlemini gerçekleştirmiş olursunuz."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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