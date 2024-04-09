Sahte tatil sitelerine dikkat! Dolandırıcılar otel sitelerini kopyalıyor

Ramazan bayramı geldi. Dolandırıcıların yeni hedefi tatilciler oldu. Sahte siteleriyle tüketicileri ağına düşürüyorlar...

Dolandırıcılar bayramda da mantar gibi türedi. İnternetten tatil rezervasyonu yapanlar dikkat.

"Vatandaşların tatilinin zehir olmaması adına çok ciddi önlerler almaları gerekiyor. İnternet ortamında aramış oldukları bu üste çıkan sitelere asla tıklamamaları kişisel bilgilerini girmemeleri gerekiyor."

Dolandırıcıların vatandaşları kopyalanan sahte otel ve tatil siteleri ile ağır düşürüyor. Uzmanlar bu konuda tatil planları yapanları uyarıyor.

"Girmiş olduğumuz sitesinin ekran görüntüsünü adres çubuğundaki linki alıp savcılığa suç duyurunda bulunma dilekçesi hazırlanması ve bunu sunması son derece önemlidir."

Peki tatil paketlerinin güvenli olup olmadığını nasıl anlarız.