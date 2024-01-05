Sosyal Medya Fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu Çifti Yakalandı! 150 Milyon Lira Vurgun Yapmışlardı

"Var Böyle Tipler" ismiyle ünlenen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü sosyal medya fenomenleri, 150 milyon lira vurgun yapmalarının ardından kaçmıştı.

Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

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