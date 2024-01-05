Sosyal Medya Fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu Çifti Yakalandı! 150 Milyon Lira Vurgun Yapmışlardı

"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya hesaplarıyla tanınan, 150 milyon lira vurgun yapmalarının ardından kaçan Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti yakalandı.

Sosyal Medya Fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu Çifti Yakalandı! 150 Milyon Lira Vurgun Yapmışlardı
Son Güncelleme:

"Var Böyle Tipler" ismiyle ünlenen Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü sosyal medya fenomenleri, 150 milyon lira vurgun yapmalarının ardından kaçmıştı.

Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

# sosyal medya fenomenleri # kıvanç talu kimdir # beril talu kimdir # son dakika
Çok Okunanlar
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu!
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu!
Altın Ve Para Dolu Çantayı Otobüste Unuttu!
Altın Ve Para Dolu Çantayı Otobüste Unuttu!
Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası!
Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası!
O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi!
O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi!
Türkiye'nin Uzay Yolculuğunda Tarih Açıklandı!
Türkiye'nin Uzay Yolculuğunda Tarih Açıklandı!
Öne Çıkanlar İsrail, İran saldırısıyla ne yapmak istiyor?│Televizyon Gazetesi - Gürkan Demir, Yakup Aslan #canlı İsrail, İran saldırısıyla ne yapmak istiyor?│Televizyon Gazetesi - Gürkan Demir, Yakup Aslan #canlı SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek? SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak'ta Ek Zam Mı Gelecek?