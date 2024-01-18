TCMB Başkanı babasını işe mi aldı?

Erol Erkan’ın hasta olan bir yöneticinin yerine getirildiği hatta kendisine oda ve makam aracı tahsis edildiği öne sürüldü.

Merkez Bankası ekonomi politikalarıyla değil CİMER’e yapılan şikayetle gündemde.



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesinin çok yoğun biçimde bankada vakit geçirdiği, özellikle babasının bankada fiilen yönetici gibi davrandığı öne sürüldü.



Bu iddialar işten çıkarılan Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un CİMER'e yazdığı mektupla gündeme geldi.



Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalışan Bozkurt, Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikayet dilekçesi verdi.



Bozkurt dilekçede “Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim” ifadelelerini de kullandı.



Eski Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt şunları söyledi:

- Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum.

Erol Erkan’ın hasta olan bir yöneticinin yerine getirildiği öne sürülürken bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği belirtildi. Merkez Bankası Başkanı Erkan ABD’deyken de babasının makam aracıyla bankaya gidip teftiş yaptığı bildirildi. Gayrı gayri resmi olarak yönetici konumunda olduğu öne sürülen Erol Erkan'ın personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiği de iddia edildi.