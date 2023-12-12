Kargo İade Masraflarının Tüketiciler Mi Ödeyecek? Ticaret Bakanlığı’ndan Açıklama Geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenlemeyle internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesine ilişkin kargo ücretini ödemek zorunda olduklarına ilişkin haber ve içeriklere yer verildiği belirtildi.

Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: