Torba Kanun Teklifi Meclis'te! Fenomenlere Vergi İstisnası mı Geliyor?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifi açıkladıktan sonra çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara talimat verdiğini de açıkladı.

80 maddelik kanun teklifi Mecliste. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 80 maddelik teklif ile birlikte sosyal medya fenomenlerine vergi istisnası getirilmesi amaçlandı. Teklifte, “Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde ettikleri kazançlar için sağlanan vergilendirme kolaylığının, internet ve benzeri elektronik ortamlardan elde edilen gelirlere de uygulanması sağlanarak mevcut istisnanın genişletilmesi” ifadeleri yer aldı.

Çalışan emeklilerin beklediği 5 bin lira ikramiye konusu da kanun teklifi açıklamasında gündeme geldi. Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı. Ancak bu konuda bütçeye etkiye göre bir karar verileceğini de ekledi Güler. Kanun teklifinde para cezalarındaki artırımlar da yer aldı.

- Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınır artırılmaktadır. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan %50 kazanç istisnası Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak %80’e çıkarılmaktadır.

Ayrıca teklifte Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kararnamelerle ilgili madde de yer aldı. Teklifin hayata geçmesi halinde AYM'nin iptal ettiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki maddeler yeniden değerlendirilecek.