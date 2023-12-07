Tunç Soyer'den LGBT'ye 60 Milyon TL! LGBT Bütçesi Belediye Meclisinden Geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında LGBT’ye ayırdığı bütçe Belediye Meclisi’nden geçti.

LGBT propagandasına, İzmir’in kasasından 60 milyon lira ayrılmasının görüşüldüğü Meclis toplantısında AK Parti ve MHP’li üyelerin aleyhte konuşma yapmaması dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “LGBT’nin emrinde” dediği Kentsel Adalet ve Eşitsizlik Daire Başkanlığı’na 19 milyon 183 bin lira, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu çalışmaları için de 40 milyon 808 bin lira ayrıldı. Bütçe CHP ve İyi Parti Meclis üyelerinin oylarıyla onaylandı. AK Parti ve MHP’li üyelerse İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin geneline karşı oy kullandı.

Soyer yönetiminin LGBT’ye 60 milyon lira bütçe ayırmak istediğini Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serhan Bolluk ortaya çıkarmıştı. Aydınlık Gazetesi’ne konuşan Bolluk, “Bu konuyu gündeme getirdik ve umduk ki bu hiç olmazsa belediye meclisinde bir tartışma konusu olur. Anlaşılan AK Parti ve MHP’nin de böyle bir derdi yok” dedi.