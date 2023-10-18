Tunceli'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Tunceli kırsalında 2 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Tunceli'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
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Sınır içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi devam ediyor. Son olarak ekipler Tunceli'de de önemli bir operasyona imza attı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın yaptığı bilgilendirmeye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen başarılı operasyonla birlikte 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını da tebrik etti. Yerlikaya, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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