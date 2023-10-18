Tunceli'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Sınır içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi devam ediyor. Son olarak ekipler Tunceli'de de önemli bir operasyona imza attı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın yaptığı bilgilendirmeye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.

TUNCELİ’DE DOLUDİBEK KIRSALINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA

2️⃣ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) ÜYESİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



HAİNLERİN HER AN ENSELERİNDEYİZ❗️



Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız sevk ve idaresinde, #Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında, J-SİHA, Atak… pic.twitter.com/u9MXOzD3Oj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2023

Düzenlenen başarılı operasyonla birlikte 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını da tebrik etti. Yerlikaya, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.