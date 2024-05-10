Türk kadınının yüreği Filistinli annelerde

Cumhuriyet Kadınları Derneği, pazar günü kutlanacak Anneler Gününü vatan mücadelesi veren Filistinli kadınlara adadı. Bu kapsamda CKD üyeleri, Filistin Ankara Büyükelçiliği’ne dayanışma ziyareti yaptı. Filistin halkının kadınıyla erkeğiyle verdiği bağımsızlık mücadelesinin selamlandığı ziyarette, “Zafere kadar direniş” vurgusu yapıldı.



Türk kadının yüreği, vatan ve bağımsızlık mücadelesi veren Filistinli kadınlarla birlikte çarpıyor…

“VATANLARI İÇİN DİRENEN FİLİSTİNLİ KADINLAR GÜNÜ”DÜR

Cumhuriyet Kadınları, anneler gününe kısa bir süre kala emperyalizme ve siyonizme karşı direnen Filistinli anneleri unutmadı.

- Bugün buradan yaptığınız destek bizim için çok kıymetlidir. Tüm Filistinli annelere, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki annelere ve derneğinize saygılarımızı sunuyoruz.

“Anneler Günü”nü değil, Filistinli şehitlerimiz anısına ve Gazze’nin kahraman anneleri onuruna “Vatanları İçin Direnen Filistinli Kadınlar Günü”nü kutlayacağız. Direnişiniz direnişimizdir!



Ziyarette CKD’ye Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Güçlü Toplum Güçlü Aile Derneği ile Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de eşlik etti. Güçlü destek ziyaretinde heyetleri, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ağırladı. Ziyarette şunlar ifade edildi:





- Ülkemizin tam bağımsızlık yolunda emperyalizmle mücadelesine yüreğini koymuş Türk kadınları olarak, aklımızla, inancımızla, tüm değerlerimizle onurlu direnişinizi selamlıyoruz!