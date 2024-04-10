Türkiye İhracatçılar Meclisi: Her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin açıklama yaptı. TİM'den yapılan yazılı açıklamada "Her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız." denildi. 

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'den (TİM) Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İsrail'e ihracat kısıtlaması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TİM'den yapılan yazılı açıklamada "Her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız." denildi. 

TİM'in açıklaması şu şekilde: 

"Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak her zaman serbest ticaretten yanayız. Ancak ülkemizin milli menfaatleri gerektirdiğinde ve insani dramların sona erdirilmesine yönelik alınacak her türlü yaptırım kararında devletimizin yanındayız. İsrail'i bir an önce ateşkese ve insani yardım sürecinin sağlanması için ilgili kararları almaya davet ediyoruz. Ramazan Bayramı ile Filistin halkına yönelik katliamların son bulmasını temenni ediyoruz."

İsrail'den küstah açıklama! "Türkiye'nin ihracatını engellemek için..."İsrail'den küstah açıklama! "Türkiye'nin ihracatını engellemek için..."Dış Politika
# Türkiye ihracat # Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri # israil
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