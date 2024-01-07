Vatan Partisi'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ufuk Özden Oldu



Vatan Partisi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’da bir aday daha kamuoyuna duyuruldu.



Vatan Partisi’nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ufuk Özgen oldu. Özgen’in adaylığını Vatan Partisi MYK üyesi ve Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel duyurdu.



Vatan Partisi'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ufuk Özgen, deprem ve kentsel dönüşümden sosyal hizmetlere kadar Maltepe'de öncelikli olarak ele alacağı sorunları aktardı. Kamucu belediyecilik vurgusu yaptı.



