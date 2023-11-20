Yaşanan Sağanak Sonrası Zonguldak Sahilinde Kirlilik Meydana Geldi!

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle sürüklenen odun parçaları ve plastik atıklar sahilde kirlilik oluşturdu.

Aydınlatma Direkleri ve Banklar Zarar Gördü

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına kent merkezini de vurdu. Yağışlarla birlikte derelerden sürüklenen çok sayıda odun paçası ve plastik atıklar sahil kenarına vurdu.

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle dalgaların vurduğu sahil kenarındaki yürüyüş yolunda bulunan aydınlatma direkleri ile banklar zarar gördü.

Yaşanan afetin ardından Zonguldak Belediyesi ekipleri sahil bandında toplanan atıkları temizlemek için çalışma başlattı.