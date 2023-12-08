Yükselen Kadınlara CKD ve TSB'den Ödül Gecesi

Cumhuriyete değer katan, yükselen kadınlar ödülleriyle buluştu. Evladını PKK'nın elinden almak için mücadele eden anneden, şampiyonluklara adını yazdıran genç sporcuya onlarca başarılı kadın, İstanbul'da bir araya geldi.

Yükselen Kadınlara CKD ve TSB'den Ödül Gecesi
Yükselen Kadınlara CKD ve TSB'den Ödül Gecesi
Son Güncelleme:

"Cumhuriyet'in 100.yılı yükselen kadın ödülleri"nde konuşmalar, Filistin'in kararlı mücadelesine adandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Sanatçılar Birliği ortaklığında düzenlenen gecede Cumhuriyet Kadınları Marşı da ilk kez seslendirildi.

Yılladır evladı için nöbette. PKK'nın kaçırdığı oğlunu geri almak için bir gün olsun pes etmedi. Mücadelesi, yüzlerce kişiye örnek oldu...

Gece gündüz demeden çalıştı. Ülkesine şampiyonluklar kazandırdı. Cumhuriyede değer katanlardan oldu...

Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye sanatçılar Birliği, Türkiye'nin öncü ve üreten Cumhuriyet kadınlarını İstanbul'da buluşturdu.  "Cumhuriyet'in 100.yılı yükselen kadın" ödül töreni Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. CKD Başkanı Tülin Oygür ve TSB Başkanı Murat Demirbaş ödülleri takdim etti. Fabrikada alın teri döken, performansı ile sahnede binlerce kişiye sanatı sevdiren, üretime destek sağlayan kadınlar çok özel konuşmalar yaptı.

Üreten ve yükselen Cumhuriyet kadınlarının marşı hep bir ağızdan ilk kez seslendirildi. Ekrem Ataer Halk Korosu ve Günnur Bayburt’un “Sihirli Pabuçlar Bale Okulu” öğrencilerinin hazırladığı gösteri ile de katılımcılar renkli anlara tanıklık etti.

CKD Ve TSB'den Üreten Kadınlara ÖdülCKD Ve TSB'den Üreten Kadınlara ÖdülYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# CKD # Cumhuriyet Kadınları Derneği # Türkiye Sanatçılar Birliği
Çok Okunanlar
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma!
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte Güncel Doluluk Oranları....
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!
Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka!
Tadı Güzel Ama Kokusu Bambaşka!
Öne Çıkanlar Fatih Terim'e Galatasaray'dan Üyelik Şoku! Atilla Türker, Terim'e Hesap Sordu Fatih Terim'e Galatasaray'dan Üyelik Şoku! Atilla Türker, Terim'e Hesap Sordu Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor? Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?