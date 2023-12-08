Yükselen Kadınlara CKD ve TSB'den Ödül Gecesi

"Cumhuriyet'in 100.yılı yükselen kadın ödülleri"nde konuşmalar, Filistin'in kararlı mücadelesine adandı. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Sanatçılar Birliği ortaklığında düzenlenen gecede Cumhuriyet Kadınları Marşı da ilk kez seslendirildi.

Yılladır evladı için nöbette. PKK'nın kaçırdığı oğlunu geri almak için bir gün olsun pes etmedi. Mücadelesi, yüzlerce kişiye örnek oldu...

Gece gündüz demeden çalıştı. Ülkesine şampiyonluklar kazandırdı. Cumhuriyede değer katanlardan oldu...

Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye sanatçılar Birliği, Türkiye'nin öncü ve üreten Cumhuriyet kadınlarını İstanbul'da buluşturdu. "Cumhuriyet'in 100.yılı yükselen kadın" ödül töreni Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. CKD Başkanı Tülin Oygür ve TSB Başkanı Murat Demirbaş ödülleri takdim etti. Fabrikada alın teri döken, performansı ile sahnede binlerce kişiye sanatı sevdiren, üretime destek sağlayan kadınlar çok özel konuşmalar yaptı.

Üreten ve yükselen Cumhuriyet kadınlarının marşı hep bir ağızdan ilk kez seslendirildi. Ekrem Ataer Halk Korosu ve Günnur Bayburt’un “Sihirli Pabuçlar Bale Okulu” öğrencilerinin hazırladığı gösteri ile de katılımcılar renkli anlara tanıklık etti.