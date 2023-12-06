CKD Ve TSB'den Üreten Kadınlara Ödül

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Türkiye Sanatçılar Birliği ile birlikte düzenlendiği 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Yükselen Kadın Ödülleri' 7 Aralık Perşembe günü sahiplerini bulacak. Ödüller İstanbul Bakırköy'deki Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde takdim edilecek.



Basamak basamak üretimin her alanında yer alıyorlar. Üretici kadınlar başı dik Türkiye hedefi için canla başla çalışıyor. Ve büyük başarı hikayesi yazıyor.



Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Türkiye Sanatçılar Birliği ile birlikte düzenlendiği 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Yükselen Kadın Ödülleri' töreni düzenleyecek.



Ödüller, 7 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da İstanbul Bakırköy'deki Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahiplerine takdim edilecek.



Etkinlikte Ekrem Ataer Halk Korosu ve Günnur Bayburt’un “Sihirli Pabuçlar Bale Okulu” öğrencilerinin sahneye çıkacak.