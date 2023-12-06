Tiktok'un Yasak Olduğu Ülkeler

Tiktok temsilcilerinin Türkiye'ye ziyaretinden sonra Tiktok'un Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmaması merak konusu olmuş durumda. Şuan için bu sorunun cevabını sizlere veremiyoruz ama Tiktok'un yasak olduğu ülkeleri sizle paylaşmak istedik.

Tiktok'un Yasak Olduğu Ülkeler
Tiktok'un Yasak Olduğu Ülkeler
Editör: Süleyman Daban
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Tiktok kullanıcı sayıları her geçen gün artmaya devam ederken şuan dünya genelinde 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmış durumda bulunmaktadır. Tabi ki son zamanlarda Tiktok'a dünya genelinde belli sebeplerden dolayı da tepkiler oluşmuş gibi duruyor. 

Tiktok temsilcilerinin en son ziyareti Türkiye'ye olması ile birlikte "Türkiye'de Tiktok yasaklanacak mı?" sorusu merak konusu olmuş durumda. Bizde dünyada Tiktok kullanımın yasak olduğu ülkeleri araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Tiktok'un Yasak Olduğu Ülkeler

  1. A.B.D
  2. Hindistan
  3. Kanada
  4. Tayvan
  5. Birleşik Krallık
  6. Endonezya
  7. Yeni Zellanda
  8. Danimarka
  9. Azerbaycan
  10. Afganistan
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# dünya # tiktok # yasak
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