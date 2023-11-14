Zehir Tacirlerine Büyük Darbe! 51 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Yurt içinde zehir tacirlerine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Suçlulara göz açtırmayan ekipler son olarak kritik bir operasyona daha imza attı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

51 Kilo 750 Gram Kokain Ele Geçirildi!

Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan ve "Limanlarımız yakın takibimizde." diyen Bakan Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin şunları söyledi:

- Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç operasyonu düzenlendi.

Kuru yük gemisine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüphelinin ifadelerinin alındığını belirten Ali Yerlikaya, "Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi." dedi.

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini dile getiren Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.