Hatay’da şimşekler geceyi aydınlattı...

Hatay’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili olurken şimşekler geceyi aydınlattı.Doğu Akdeniz’de hafta sonu yağışlı hava etkisini sürdürüyor...

Hatay’da şimşekler geceyi aydınlattı...
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Hatay’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili olurken şimşekler geceyi aydınlattı.


Doğu Akdeniz’de hafta sonu yağışlı hava etkisini hissettirdi. Hatay’da Cuma gecesi başlayan yağış, hafta sonu boyunca etkisini hissettirdi. Hatay’da etkili olan yağışla birlikte şimşekler ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

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