Kayseri Valiliği’nden uyarı

Kayseri Valiliği vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

Kayseri Valiliği’nden uyarı
Editör: Yağmur Biçen
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Kayseri Valiliği tarafından yapılan uyarıda 01 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli olması belirtildi.


Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; 01.05.2024 Çarşamba günü Kayseri çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# valilik # uyarı # sağanak yağış
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