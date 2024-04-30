Çaldığı bisiklet hakimin çıktı

Olay, Samsun'da yaşandı. Hakimin bisikletini çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı bisiklet hakimin çıktı
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan suç kaydı bulunan Ü.T.(52), bir sitenin kapalı garajındaki bisikleti çaldı. Bisikletin sahibinin hakim olduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıntı bisiklet ile yakalanarak gözaltına alınan Ü.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Bisikleti bakkala gitmek için aldığını iddia edilen Ü.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hırsızlık # samsun # hakim
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