Marmaris’te önce fırtına, sonra sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan şiddetli lodos öğlen vakti yerini sağanak yağışlara bırakırken, fırtınanın şiddeti ile ağaçlar kırıldı, yağışla birlikte sokaklar dereye döndü.

Marmaris’te önce fırtına, sonra sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından Muğla geneli için bugün turuncu kodlu uyarılar yapılmıştı. Sabah saatlerinde şiddetli lodos etkili oldu. Bu durumu fırsat bilen bazı sporcular ise sörf yaptı. Fırtınanın etkisi ile ağaçlar kırılıp araçların üstüne yıkıldı. Etkisini arttıran yağışla birlikte Kapalı Çarşı’da bazı iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, Turunç Mahallesi’ndeki bir yolda çökme meydana geldi.

İlçe genelinde öğlen saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sokakları derelere dönüştürürken, geceden bu yana teyakkuz halindeki belediye ekipleri olumsuz durumlar yaşanması için anında müdahalelerde bulundu. Sağanak yağışların ardından ise bölgede güneş yüzünü gösterdi. Sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de aralıklarla etkisini göstermesi bekleniyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Vedat Işıkhan açıkladıEmeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Vedat Işıkhan açıkladıEkonomi
# Marmaris
Çok Okunanlar
Hatay'da şiddetli deprem!
Hatay'da şiddetli deprem!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
MOSSAD ajanı olduğu tespit edilmişti! Hamza Turhan Ayberk kimdir?
MOSSAD ajanı olduğu tespit edilmişti! Hamza Turhan Ayberk kimdir?
İsrail casusları yakalandı!
İsrail casusları yakalandı!
30 DEM Partili CHP listelerinden aday oldu!
30 DEM Partili CHP listelerinden aday oldu!
Öne Çıkanlar Vatan Partisi'nin Kartal'daki sorunlara çözüm önerileri neler?│Gün Ortası - Vefa Türksever #canlı Vatan Partisi'nin Kartal'daki sorunlara çözüm önerileri neler?│Gün Ortası - Vefa Türksever #canlı Otomobil alacaklar müjde! Sıfır faizli kredi fırsatı! Otomobil alacaklar müjde! Sıfır faizli kredi fırsatı!