Meteoroloji Uyardı! Yağmurlu Hava O İlleri Etkisi Altına Alacak

Meteoroloji, Karadeniz için sağanak yağış uyarısı verdi. Yapılan açıklamada yağmurlu havanın etkili olacağı Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Uyardı! Yağmurlu Hava O İlleri Etkisi Altına Alacak
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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Karadeniz Bölgesinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağmura dikkat edin! 2 Ekim için hava durumu...Karadeniz Bölgesinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağmura dikkat edin! 2 Ekim için hava durumu...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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