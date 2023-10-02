Meteoroloji Uyardı! Yağmurlu Hava O İlleri Etkisi Altına Alacak
Meteoroloji, Karadeniz için sağanak yağış uyarısı verdi. Yapılan açıklamada yağmurlu havanın etkili olacağı Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı