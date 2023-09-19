Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 19 Eylül Salı illere göre hava sıcaklıkları

Rekor sıcaklıklarla geçen yaz aylarının ardından eylül ayının da sonuna doğru geliniyor. 2023'ün yaz aylarında hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yüksek sıcaklıklar görülürken bu sıcak hava eylül ayında da kendisini hissetirmeye devam ediyor. Peki 19 Eylül Salı günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'ye göre il il hava durumu nasıl? İşte detaylar...

19 EYLÜL SALI METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yayınlanan günlük hava durumuna göre yurdun doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültüğü sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerlerde ise hava durumunun az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının geneline bakıldığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edildi. Tüm yurtta hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin edliyor.

Meteoroloji, yurttaki rüzgar ile ilgili de tahminlerini yayımladı. Rüzgarın yurt genelinde kuzey yönünden etkili olmasının beklendiği ifade edilirken Doğu Akdeniz kıyıları ile yurtdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif şekilde etkili olacağı tahmin edildi. Marmara ve Ege Bölgesi kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 30-50 km/saat hızda esmesinin beklendiği aktarıldı.

Meteoroloji'nin günlük raporuna göre yurt genelinde il il ve bölge bölge hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

• EDİRNE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

• İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

• KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

• SAKARYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

• AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

• DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

• İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

• MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

• ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

• ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

• HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

• MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

• ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

• KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

• SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• BOLU °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

• KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

• SİNOP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

• ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

•AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

•SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

•TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

• TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

• ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

• KARS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

• MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu

• VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

• GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

• SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

• ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık