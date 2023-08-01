Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan atandı! Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektörler atandı. Atama kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirilen atamalarla üniversitelerin yönetim kadroları güncellendi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan atandı. Peki, Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan kimdir?

PROF. DR. KENAN AHMET TÜRKDOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 1978 yılında Ünye ilçesi, Ordu'da doğdu. Tıp alanında gösterdiği başarılarla tanınan genç doktor, önemli görevlerde bulunmuş ve birçok akademik çalışmaya imza atmıştır.

EĞİTİM VE UZMANLIK SÜRECİ

Orta öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Kenan Ahmet Türkdoğan, 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kabul edildi. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda başarıyla tamamladı.

AKADEMİK KARİYERİ

Yardımcı doçent olarak Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Acil Servisi'nde görev yapan Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 2017 yılında doçent ünvanını alarak Adnan Menderes Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam etti. 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağcılar SUAM hastanesine atandı.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE AFET YÖNETİMİ UZMANI

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, AFAD ve Kızılay gibi kurumlarla iş birliği içinde birçok proje ve çalışmayı başarıyla gerçekleştirdi. İstanbul Sağlık Afet Planı'nın geliştirilmesi gibi önemli projelerde etkin rol aldı.

DİKKAT ÇEKEN AKADEMİSYEN

Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ulusal ve uluslararası alanda 116 akademik çalışmaya imza atmıştır. "Sağlık Teknolojilerinin Geleceği Hakkında Zihin Haritası" ve "Dünyada ve Türkiye'de Afet Yönetimi" gibi önemli makaleleri yayımlanmıştır. Ayrıca, pandemi sürecindeki başarılı çalışmaları ve olaylardaki başarıları nedeniyle bir teşekkür belgesi ve iki başarı belgesiyle onurlandırılmıştır.

AİLE YAŞAMI VE DİL YETKİNLİĞİ

Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Arapçayı orta derecede ve İngilizceyi iyi düzeyde bilmektedir. Ayrıca, Ordu Kumrulular Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.