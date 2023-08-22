Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu? Ayça Ayşin Turan kimdir ve nasıl ünlü oldu?

Kader Bağları adlı diziyle ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan, dizisinin tanıtım programında yer aldı. Programda başrolü paylaştığı Serkan Çayoğlu ile muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ancak fotoğrafları sosyal medyada düşen Ayça Ayşin Turan'ı hayranları tanıyamadı. Yüzüne ne yaptın? Sana ne oldu? sorularını soran hayranları adeta fotoğrafa yorum yağdırdı.

AYÇA AYŞİN TURAN'IN YÜZÜNE NE OLDU?

Yüz hattı değişen Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne botoks ya da gerdirme yaptırdığı iddia edildi. Bunun aynı sıra Ayça Ayşin Turan'ın elmacık kemiklerini ya da çenesini yaptırdığı da diğer iddialar arasında yer aldı.

Fotoğrafları arasındaki farkta tam ortaya çıkınca Ayça Ayşin'in yüzüne bir işlem yaptırdığı iddiaları güçlendi. Yeni projesi için ekran karşısına çıkmadan işlem yaptırdığı düşülen Ayça Ayşin konuyla ilgili açıklama yapmadı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR VE NASIL ÜNLÜ OLDU?

25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğan Ayça Ayşin Turan 30 yaşındadır. Anne tarafından göçmen olan Ayça Ayşin Turan bir röportajında "sona kadar Karadenizliyim" demişti. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema okuyan Ayça Ayşin Turan bu süreçte oyunculuğunu geliştirdi.

İlk kez Fox tv ekranlarında Dinle Sevgili adlı diziyle ekranlara geldi. 2014 yılında ise Karagül dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı. Pantane Ödül töreninde en iyi romantik kadın ödülüne layık görülen oyuncu Hakan: Muhafız ile ciddi bir çıkış oldu.