Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu? Ayça Ayşin Turan kimdir ve nasıl ünlü oldu?

Serkan Çayoğlu ile Kader Bağları adlı dizi için kamera karşısında geçen Ayça Ayşin Turan'ın yüzünün son hali şaşırttı. Görenlerin önce tanıyamadığı" Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu?" sorusunu sordu. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir ve nasıl ünlü oldu?

Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu? Ayça Ayşin Turan kimdir ve nasıl ünlü oldu?
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
Son Güncelleme:

Kader Bağları adlı diziyle ekranlara yeniden dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan, dizisinin tanıtım programında yer aldı. Programda başrolü paylaştığı Serkan Çayoğlu ile muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ancak fotoğrafları sosyal medyada düşen Ayça Ayşin Turan'ı hayranları tanıyamadı. Yüzüne ne yaptın? Sana ne oldu? sorularını soran hayranları adeta fotoğrafa yorum yağdırdı. 

Ayça Ayşin Turan kimdir

AYÇA AYŞİN TURAN'IN YÜZÜNE NE OLDU?

Yüz hattı değişen Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne botoks ya da gerdirme yaptırdığı iddia edildi. Bunun aynı sıra Ayça Ayşin Turan'ın elmacık kemiklerini ya da çenesini yaptırdığı da diğer iddialar arasında yer aldı.

Ayça Ayşin Turan'ın yüzüne ne oldu

Fotoğrafları arasındaki farkta tam ortaya çıkınca Ayça Ayşin'in yüzüne bir işlem yaptırdığı iddiaları güçlendi. Yeni projesi için ekran karşısına çıkmadan işlem yaptırdığı düşülen Ayça Ayşin konuyla ilgili açıklama yapmadı. 

Ayça Ayşin Turan kimdir

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR VE NASIL ÜNLÜ OLDU?

25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğan Ayça Ayşin Turan 30 yaşındadır. Anne tarafından göçmen olan Ayça Ayşin Turan bir röportajında "sona kadar Karadenizliyim" demişti. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema okuyan Ayça Ayşin Turan bu süreçte oyunculuğunu geliştirdi.

Ayça Ayşin Turan kimdir

İlk kez Fox tv ekranlarında Dinle Sevgili adlı diziyle ekranlara geldi. 2014 yılında ise Karagül dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı. Pantane Ödül töreninde en iyi romantik kadın ödülüne layık görülen oyuncu Hakan: Muhafız ile ciddi bir çıkış oldu. 

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi!Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi!Medya
# ayça ayşin turanın yüzüne ne oldu # ayça ayşin turan kimdir # ayça ayşin turan # kimdir
Çok Okunanlar
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Öne Çıkanlar MHP'den İyi Parti'ye Olay Cevap! CHP'li Belediyeler Neden Eleştirildi? - Ulusal Kanal Haber MHP'den İyi Parti'ye Olay Cevap! CHP'li Belediyeler Neden Eleştirildi? - Ulusal Kanal Haber Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Valladolid'e transfer oldu Fenerbahçe'de Gustavo Henrique, Valladolid'e transfer oldu