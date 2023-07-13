Doktorlar ünlü oyuncu Ufuk Özkan’a ömür biçti! Günden güne eriyen Ufuk Özkan kimdir?

Siroza yakalandığı iddia edilen Ufuk Özkan hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Ufuk Özkan zayıflamak için yaptığı diyet sonrası bağışıklık sistemini çökerttiği ve bu da karaciğer yetmezliğine yol açtığı ortaya çıktı. Çoklu organ sorunları yaşayan Ufuk Özkan’a doktorlar organ nakli olmadığı sürece hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. İddialara göre; doktorlar ünlü oyuncuya bu sürecin ortalama 2 yıl olduğu söyledi.

Karaciğer organı nakli için başvuruda bulunan oyuncunun zor günlerini ailesinin desteğiyle beraber atlattığı ortaya çıktı.

PEKİ UFUK ÖZKAN’IN UYGULADIĞI DİYET NEDİR?

Diyetin adı Hollywood diyeti olarak geçer. Gün gün yemek porsiyonlarını azaltan sıvı tüketimini artıran bu diyette aynı zamanda bazı günlerde tamamen bir şey tüketilmemesi gerekir.

Sağlıklı bünyeler bir ayda 16 kilo verebilir. Ancak çok riskli olduğundan uzmanlar diyet yapacak kişileri tam bir tetkikten geçirmeli. Kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı zayıf olanlar kesinlikle bu diyeti yapmamalı.

UFUK ÖZKAN KİMDİR VE NASIL ÜNLÜ OLDU?

11 Nisan 1975 yılında Almanya’da doğan Ufuk Özkan Çerkes asıllıdır. 12 yaşına kadar Almanya’da yaşayan Ufuk Özkan, daha sonra ailesiyle beraber Türkiye’ye tam dönüş yaptı.

Türkçe hakimiyeti olmadığından 8. sınıf yerine 5. sınıftan öğrenim hayatına devam etti. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştı. Ancak en iyi çıkışını 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazındı. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Bu evlilikten Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan son olarak Kalk Gidelim dizisinde oynadı.