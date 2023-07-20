Ünlü İtalyan şef Danilo kendi mekanında saldırıya uğradı! Masterchef jürisi Danilo Zanna kimdir?

Masterchef programından dolayı sık sık ekranlara gelen Danilo Şef’in Sarıyer’deki şubesinin önünde darp edildiği anlar olay oldu. Eski iki çalışanı tarafından kendi mekanının önünde saldırıya uğrayan Danilo Zanna, sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünlü şef yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti:

“Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler.”

Olayın akşam saatlerine doğru gerçekleştiği teyit edildi. İki eski çalışan işten çıkarıldıklarına itiraz ederek soluğu Danilo Zanna’nın yanında aldı. Ancak ünlü şef durumda haksızlık olmadığını söylemesi üzerine çalışanlar saldırmaya başladı.

Önce müdürü darp ettiler sonra araya girmeye çalışan Danilo’ya şiddet uyguladılar. Polis ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

İTALYAN ŞEF DANİLO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğan Danilo Zanna, aşçı bir anne ve babanın oğludur. İtalya’da ünlü şeflerden eğitim alan Danilo Zanna daha sonra yıllardır merak ettiği Türk mutfağına yöneldi.

İtalya ve Türk mutfağını harmanlayan İtalyan şef ardından Türkiye’ye yerleşti. İlk olarak Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programını yaptı.

Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalarda yer aldı.

2015 yılında Planet Mutfak kapandıktan sonra Atv'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de yayımlanan, kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla tanınmaya başladı.

Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye programda jüri üyeliği yapıyor.

10 Ocak 2022'de İzmir'de İtalya'nın ünlü restoranı olan Filo D'Olio adlı restoranın Türkiye şubesini açtı. 012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenip 15 Aralık 2021'de boşandı. Bu evlilikten bir oğlu var.