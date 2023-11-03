Atatürk'ün Gençlere Önerdiği Kitaplar! Atatürk'ün Her Gencin Mutlaka Okuması Dediği Kitaplar

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar çok kitap okuduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kadar başarı kolay kazanılmaz!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar kitap okuduğu hakkında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Mutluer, Atatürkʼün 57 yıllık yaşamında 3 bin 937 kitap okuduğunu söylemişti. Atatürk'ün gençlere önerdiği o kitaplar...

1. Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, özellikle askeri okullarda zorunlu olarak okutulmasını istediği bir kitaptır. Atatürk, bu kitabın askeri okulların müfredatına konulmasını istemiştir.

Yazar: Grigory Petrov

2. Toplum Sözleşmesi

Atatürk, 1 Aralık 1921 günü TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmasında şöyle demişti:

- Efendiler, bu meşrutiyet teorisini bulan en büyük filozofların bu teoriyi kurmak için çalıştıkları esasları inceledim. Bunlara nüfuz ettim. Jean-Jacques Rouse ’yu baştan nihayete kadar okuyunuz. Ben bunu okuduğum vakit, hakikat olduğuna inandığım bu kitap sahibinde iki esas gördüm. Birisi bu ıstırap, diğeri bir cennettir.

Yazar: Jean-Jacques Rousseau

3. Türkçülüğün Esasları

Türkçülüğün Esasları, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir ölçüde etkilendiği, yaptığı devrimler ve kurduğu modern Türkiye'nin perde arkasındaki fikirsel güçlerden birisidir.

Yazar: Ziya Gökalp

4. Çalıkuşu

Çalıkuşu, Atatürk’ün de en sevdiği romanların başındadır. Büyük Taarruz öncesi gündüz cephede kurmaylarıyla hazırlıkları yönetirken, akşamları da çadırında romanı okumuştur.

5. Belleten

Belleten, Türk Tarih Kurumu tarafından, Ocak 1937’den bu yana dört ayda bir Türkçe olarak yayımlanmakta olan, dil ve tarih konulu makalelere yer veren bir dergidir. Dergi, 1910’da yayınlanmaya başlayan Tarih-i Osmani Encümeni mecmuasının devamıdır. 1931’de 101. sayısından sonra Türk Tarih Encümeni Mecmuası olarak adı değişen dergi, 1937’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Belleten adı verilmiştir.