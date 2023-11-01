Beyoğlu Sineması Yaşama Döndü

Beyoğlu sineması 5 Ekim'de film gösterimlerine başladı. İstanbul için kültürel öneme sahip sinema kapılarını ücretsiz olarak sinemaseverlere açtı.

İstanbul'da haksız rekabet ile Amerikan şirketlerinin eline geçen sinema sektörü, salonları da kimsesiz bırakmıştı. Gözler ise hep Beyoğlu sinemasındaydı...

Beyoğlu Sineması yalnızca bir sinema değil. Çağdaş bir toplum yaratma anlayışının da özgün bir örneği...

Uzun süre ayakta kalmaya çalışan, bir kapanıp bir açılan Beyoğlu’ndaki son sinema kente geri döndü.

Artık Beyoğlu’nun, eskisi gibi kapısı ardına kadar sokağa açılan bir sineması var.