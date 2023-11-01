İstanbul'un Enflasyonu Belli Oldu! İşte Ekim Ayının Zam Şampiyonları

İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu. Ekim ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 72,73, aylık bazda yüzde 3,69 oldu. Verileri İstanbul Ticaret Odası paylaştı.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,53 oranında arttı.

Ekimde en çok artış yüzde 15,33 ile giyimde görüldü. Giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 4,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,05, konut harcamalarında yüzde 1,82, diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış kaydedildi.

Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre, ekimde üreticide 2 lira 10 kuruş olan limon markette 16 lira 44 kuruşa satıldı.

Limonun üretici ve marketteki fiyat farkı yüzde 683 oldu.